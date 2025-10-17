Parlare dell’immane talento di Michele Spotti è inutile, basta averlo ascoltato una volta per innamorarsi della sua "idea di musica". Il direttore d’orchestra, nato a Cesano Maderno 32 anni fa, è stato nominato Principal Guest Conductor (direttore ospite principale) della Deutsche Opera di Berlino, incarico che assumerà il prossimo anno; inoltre è Direttore musicale dell’ Opéra municipal de Marseille e dell’ Orchestre Philharmonique de Marseille. Al Regio di Parma ha diretto magistralmente " Falstaff ", poi porterà il capolavoro verdiano a Marsiglia. Maestro Spotti, lei si divide fra Marsiglia e Berlino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sincerità di Michele Spotti: "Adoro lavorare in Italia. Ma all’estero osano di più"