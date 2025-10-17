La sfida della modernità nel centro di San Donato pronto il nuovo Civic Center

Lecceprima.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN DONATO DI LECCE - Si svolgerà domenica, 19 ottobre, a partire dalle 10:30, la cerimonia di inaugurazione del nuovo Civic Center “Raffaela Carlino”, uno spazio culturale polifunzionale adiacente alla scuola primaria di via Verdi, nel cuore del paese di San Donato di Lecce.L’amministrazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

