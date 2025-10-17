A 50 anni dalla leggendaria serie tv con Kabir Bedi, Sandokan torna in tv su Rai 1 dal 1 dicembre, in quattro serate. A interpretare il pirata che lotta per salvare i nativi del Borneo è Can Yaman, l’attore turco amatissimo in Italia dal pubblico femminile. I primi due episodi sono stati presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. “Sandokan”, la clip della serie X Leggi anche › Can Yaman pronto al grande passo: «Chiederò a Sara Bluma di sposarmi» Nella nuova avventura televisiva, firmata da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, prodotta da Lux Vide insieme a Rai Fiction, r itroveremo i pirati, le battaglie navali, il Borneo, i nativi oppressi, Lady Marianna, più combattiva che mai, il divertente Yanez, il cacciatore di pirati Ed Brooke, la sigla riarrangiata dai Calibro 35 e lo spirito di Emilio Salgari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La serie kolossal è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Sarà su Rai 1 dal primo dicembre