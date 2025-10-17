L’eterno dilemma: per vincere il campionato, è meglio essere la miglior difesa, o il miglior attacco? Nel dubbio, la Serie A li mette di fronte, la difesa e l’attacco, in una sfida che sa già (molto) di scudetto: Roma contro Inter, le due protagoniste della rivoluzione estiva che ora vogliono essere protagoniste in campo. O meglio, già lo sono: prima (la Roma, a parimerito con il Napoli) e quarta forza del campionato, due soli punti di distanza. E una partita, appuntamento sabato alle 20.45, che caricherà il weekend calcistico italiano di un’attesa particolare. Di Roma-Inter si è già detto di tutto: degli incroci del passato, di Gasperini che ritrova la big con cui non è riuscito a sfondare; di Chivu che ritrova l’italiana che, quando giocava, aveva deciso di puntare per prima su di lui; dei doppi ex (come Batistuta o Adriano, giusto per fare due nomi); delle proprietà americane; degli stadi che rappresentano il passato ( San Siro e l’ Olimpico ) e di quelli che rappresenteranno il futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Serie A riparte da Roma-Inter: la miglior difesa contro il miglior attacco, per Gasperini e Chivu è già uno snodo cruciale