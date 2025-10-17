La Scozia vuole uscire dal Regno Unito | gli indipendentisti proporranno un nuovo referendum
Nel corso della sua ultima convention, il Partito Nazionale Scozzese ( SNP ) ha annunciato di voler provare ancora una volta a raggiungere il suo principale obiettivo: l’indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Gli indipendentisti sembrano intenzionati a organizzare un nuovo referendum, nella speranza di ottenere un risultato diverso da quello del 2014, che fallì. Si tratta di un approccio decisamente più diretto rispetto a quello dell’ex leader Nicola Sturgeon e dei suoi sostenitori, che volevano prima verificare il consenso del SNP “sul campo”, valutando le preferenze ricevute alle prossime elezioni scozzesi, previste a maggio del 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
