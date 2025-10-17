La scomparsa finisce in dramma | trovato senza vita il corpo del pizzaiolo sannita
Tempo di lettura: 2 minuti Il caso che da ieri ha tenuto col fiato sospeso l’intera comunità ha avuto un tragico epilogo. Dopo lunghe ricerche, sarebbe stato trovato senza vita il corpo del giovane pizzaiolo sannita Fabio Celella, scomparso misteriosamente nella zona nei giorni scorsi. Secondo le prime ricostruzioni, il corpo è stato rinvenuto nei pressi dell’auditorium di Ravello. L’area è teatro di un enigma inquietante: una scala di emergenza che conduce a nessuna parte — una “scala cieca” — è risultata essere collegata al luogo del ritrovamento. Le forze dell’ordine, supportate da unità cinofile, hanno indagato per chiarire le circostanze della morte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
