La scelta impossibile di una ricercatrice di Gaza | Per venire in Italia mi chiedono di lasciare qui mio figlio

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

M.A., architetta palestinese di 31 anni, ha ottenuto una borsa di studio in Italia, ma il Consolato italiano a Gerusalemme le ha chiesto di partire senza suo figlio di 7 anni. “Non posso lasciarlo in una zona guerra”, spiega a Fanpage.it. E lancia il suo appello al governo italiano: “Permettetemi di viaggiare con mio figlio, non costringetemi a scegliere tra lo studio e l'essere madre. Ho già sopportato abbastanza”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

