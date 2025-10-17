La scelta impossibile di una ricercatrice di Gaza | Per venire in Italia mi chiedono di lasciare qui mio figlio
M.A., architetta palestinese di 31 anni, ha ottenuto una borsa di studio in Italia, ma il Consolato italiano a Gerusalemme le ha chiesto di partire senza suo figlio di 7 anni. “Non posso lasciarlo in una zona guerra”, spiega a Fanpage.it. E lancia il suo appello al governo italiano: “Permettetemi di viaggiare con mio figlio, non costringetemi a scegliere tra lo studio e l'essere madre. Ho già sopportato abbastanza”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
San Donato, stadio impossibile: il 24 settembre il Tar aveva bloccato la destinazione d'uso dell'area scelta dal Milan. Cinque giorni dopo è arrivato l'Ok alla vendita di San Siro - facebook.com Vai su Facebook
Studenti e ricercatori palestinesi possono venire in Italia, ma i figli devono restare a Gaza: “Ricatto disumano” - Decine di ricercatori e studenti palestinesi potranno lasciare Gaza per l’Italia tramite i corridoi universitari, ma senza poter portare con sé i figli ... Scrive fanpage.it
Lezione per Mattarella. Ricercatrice empolese scelta per un intervento davanti al Presidente - Empoli, 23 settembre 2025 – “Una giornata così mi ripaga di tanti sacrifici che il mio lavoro comporta”. Come scrive lanazione.it