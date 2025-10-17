Due modi di interpretare un ruolo centrale e di grande responsabilità come quello di rappresentante politico dei cittadini. Antitetici, opposti, inconciliabili. Una distanza netta, che demarca una differenza siderale tra chi ha un forte senso dello Stato e chi è finito in Parlamento per un caso fortuito. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni saranno presenti questo pomeriggio nella basilica di Santa Giustina a Padova, ai funerali dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano. Dall'altra parte della barricata c'è Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Salis fa un disastro sui social. La morte di Pamela? “Uccisa dal patriarcato”