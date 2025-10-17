La sagra del Pesce la festa della tradizione marinara di Isola delle Femmine

La sagra più attesa di Isola delle Femmine è la sagra del pesce. Da sabato 18 ottobre a domenica 19, tanti appuntamenti in programma. L'azzurro del mare è più di un colore: è un racconto di storie, di tradizioni, di culture e di sapori. Un ponte che unisce tradizioni culinarie che sono nate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Siete pronti a gustare tutte le proposte della sagra gastronomica "il Pesce fa Festa" Festa del Pesce a Cesenatico? : 29 e 30 OTTOBRE stand gastronomici SOLO A CENA 31 OTTOBRE, 1 e 2 NOVEMBRE PRANZO e CENA e p - facebook.com Vai su Facebook

Dieci sagre in Toscana nel weekend: qui si mangia e si fa festa, tra funghi e castagne - Continuano i grandi appuntamenti d'autunno nei paesi: celebrati i piatti di stagione, come anche la polenta e il cinghiale. lanazione.it scrive

Sagra paesana a San Luca di Tribano: la tradizione in tavola - A San Luca di Tribano (PD), da sabato 18 a lunedì 20 ottobre, le specialità della tradizione vi aspettano: ragù di ... Come scrive padovaoggi.it

A Casalserugo la Festa del Baccalà: gusto e tradizione a tavola - Sabato 18 ottobre 2025, appuntamento al Palasport Tondostruttura di Casalserugo (PD) per la Festa del Baccalà, una serata all’insegna dei sapori autentici della tradizione veneta. Come scrive padovaoggi.it