La Russia sta vincendo i Tomahawk non ci spaventano | cosa ha detto Putin a Trump

(Adnkronos) – La Russia sta vincendo la guerra in Ucraina. Se gli Stati Uniti forniranno missili Tomahawk a Kiev, non cambieranno le sorti del conflitto ma danneggeranno le relazioni con Mosca. E’ il messaggio che Vladimir Putin ha consegnato a Donald Trump nella lunga telefonata, oltre 2 ore, che ha caratterizzato la giornata di giovedì . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - “La Russia sta vincendo, i Tomahawk non ci spaventano”: cosa ha detto Putin a Trump

