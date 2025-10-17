La Russia sta vincendo i Tomahawk non ci spaventano | cosa ha detto Putin a Trump

(Adnkronos) – La Russia sta vincendo la guerra in Ucraina. Se gli Stati Uniti forniranno missili Tomahawk a Kiev, non cambieranno le sorti del conflitto ma danneggeranno le relazioni con Mosca. E’ il messaggio che Vladimir Putin ha consegnato a Donald Trump nella lunga telefonata, oltre 2 ore, che ha caratterizzato la giornata di giovedì . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

