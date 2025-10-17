La Ruota della Fortuna la campionessa Sara sotto accusa Gerry l’ha aiutata? Esplode il caso

La Ruota della Fortuna continua ad essere uno dei programmi più seguiti su Canale 5 e anche uno dei più commentati sui social. Ma tra un indovinello e l’altro non mancano le polemiche. Su X è finita sotto accusa l’ultima campionessa, la giovanissima Sara Russo. Secondo alcuni spettatori la ragazza sarebbe stata avvantaggiata da Gerry Scotti nella manche veloce, a discapito degli altri due concorrenti. La Ruota della Fortuna, il presunto errore della campionessa Sara. Temperature in calo e aria più fresca: questa la frase da indovinare durante la manche veloce de La Ruota della Fortuna. La campionessa Sara Russo ha pronunciato la frase con un pizzico di incertezza, come notato da più di qualche telespettatore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, la campionessa Sara sotto accusa. Gerry l’ha aiutata? Esplode il caso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'incursione di Dan Brown a "La Ruota della Fortuna" - facebook.com Vai su Facebook

La Ruota della Fortuna, la campionessa Sara fa piazza pulita: altri 19.800 € messi in cassaforte | È la rivelazione dell’anno - La campionessa de La Ruota della Fortuna, Sara, è riuscita a vincere anche questa sera grazie alla sua immensa bravura. Da emmepress.com

La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Sara da Mugnano e quanto ha vinto stasera 16 ottobre? - La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Sara da Mugnano e quanto ha vinto stasera 16 ottobre? Scrive tag24.it

La Ruota della Fortuna, chi è la campionessa Sara Russo. Età, carriera e vita privata - Dopo Marco D'Ascanio e le due serate in cui è riuscito a vincere una somma di 100mila euro, adesso è ... Scrive corrieredellumbria.it