La Roma attende l’Inter Chivu in conferenza | I giallorossi lotteranno per traguardi importanti
Domani, sabato 18 ottobre, alle ore 20.45, la Roma ospiterà l’Inter per la settima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro Chivu ha presentato il match in conferenza stampa: “Della Roma mi piace che sono bravi a dare continuità al lavoro di Ranieri. Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo tipica del suo gioco, trovando il giusto equilibrio tra una cosa e l’altra. Hanno una squadra organizzata, che difende bene e sa interpretare i momenti, che sa sia difendere col blocco basso che venire a prendere i riferimenti e ha un potere solidissimo”. Chivu: “Gasperini gode di tutta la mia stima”. Sul rincontrare Gasperini dopo la parentesi all’Inter: “Quella era stata un’esperienza breve, a me però aveva dato un’ottima impressione che poi ha confermato nel suo lavoro a Bergamo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
