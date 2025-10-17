Domani, sabato 18 ottobre, alle ore 20.45, la Roma ospiterà l’Inter per la settima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro Chivu ha presentato il match in conferenza stampa: “Della Roma mi piace che sono bravi a dare continuità al lavoro di Ranieri. Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo tipica del suo gioco, trovando il giusto equilibrio tra una cosa e l’altra. Hanno una squadra organizzata, che difende bene e sa interpretare i momenti, che sa sia difendere col blocco basso che venire a prendere i riferimenti e ha un potere solidissimo”. Chivu: “Gasperini gode di tutta la mia stima”. Sul rincontrare Gasperini dopo la parentesi all’Inter: “Quella era stata un’esperienza breve, a me però aveva dato un’ottima impressione che poi ha confermato nel suo lavoro a Bergamo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Roma attende l’Inter, Chivu in conferenza: “I giallorossi lotteranno per traguardi importanti”