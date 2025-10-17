la robur vuole continuare la marcia guai per rossi alternative allo studio

Ultime sedute di allenamento per la Robur che scalda il motore in vista della trasferta di domenica a Sansepolcro (calcio di inizio allo stadio Buitoni alle 15). L’obiettivo dei bianconeri è dare continuità al cammino compiuto fino a oggi, fatto di sei risultati utili consecutivi, con tre vittorie centrate nelle ultime tre giornate. Non arrivano buone notizie dal campo Bertoni: Simone Rossi (nella foto) sta svolgendo una preparazione differenziata. Il centrocampista è alle prese con un’infezione a un alluce che gli rende difficile calciare. Sta seguendo le cure del caso, ma la sua disponibilità per il confronto di Sansepolcro è in via di valutazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

