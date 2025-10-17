La rivoluzione della bellezza | sessant’anni del Murale della Pace ad Avellino

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Avellino, nella chiesa di Borgo Ferrovia, si celebrano i sessantanni del Murale della Pace di Ettore De Conciliis. È un anniversario che non riguarda solo un’opera d’arte, ma un’idea: quella che la bellezza possa essere una forma di riscatto sociale.Lo ricorda don Luigi Di Blasi, storico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Rivoluzione Bellezza Sessant8217anni Murale