La rivoluzione della bellezza | sessant’anni del Murale della Pace ad Avellino
Ad Avellino, nella chiesa di Borgo Ferrovia, si celebrano i sessant’anni del Murale della Pace di Ettore De Conciliis. È un anniversario che non riguarda solo un’opera d’arte, ma un’idea: quella che la bellezza possa essere una forma di riscatto sociale.Lo ricorda don Luigi Di Blasi, storico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
