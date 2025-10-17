La rivolta del Terzo settore contro il tetto ai fondi del 5 per mille la norma che sottrae i soldi ai destinatari Nel 2024 mancano all’appello 79 milioni

Se siete stati uno di quei 18 milioni di italiani che nella dichiarazione dei redditi del 2024 hanno destinato il 5 per mille delle proprie imposte a organizzazioni ed enti che svolgono attività di utilità sociale, sappiate che non tuti i vostri soldi sono arrivati a destinazione. Infatti pochi sanno che sulla somma complessiva raccolta ogni anno e destinata agli enti no profit da sempre esiste un tetto fissato dallo Stato, il quale stabilisce un limite massimo alle risorse che possono essere effettivamente distribuite (attualmente 525 milioni di euro). Così, se le scelte complessive dei cittadini superano la soglia prefissata, la quota eccedente quei 525 milioni, resta nelle casse dello Stato e non può essere devoluta agli enti beneficiari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La rivolta del Terzo settore contro il tetto ai fondi del 5 per mille, la norma che sottrae i soldi ai destinatari. Nel 2024 mancano all’appello 79 milioni

