GROSSETO "Per Grosseto e Orbetello serve un progetto credibile in vista delle Amministrative del 2027". Inizia così Leonardo Marras, rieletto in Consiglio regionale della Toscana con oltre 13mila preferenze in quota Partito Democratico. Un appello al suo partito? Più che altro una presa di coscienza: l'unica persona che potrebbe strappare la poltrona di sindaco del capoluogo dopo dieci anni di centrodestra non può che essere lui. Ieri è stata l'occasione per fare il punto di questa sua ennesima cavalcata. Che però ha avuto un nemico in più, l'astensionismo. "I risultati delle Regionali in Maremma e sull'Amiata hanno due facce diverse, entrambe interessanti nelle dinamiche che rappresentano – ha detto Marras – Da una parte, ci sono coloro che hanno votato e che hanno determinato una sostanziale inversione di tendenza, apparentemente guidata da una valutazione sulla capacità di governo.

La ripartenza di Marras: "Ora un progetto credibile per Grosseto e Orbetello"