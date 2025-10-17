La vita per gli appassionati di serie tv è proprio ingiusta: sempre più spesso le stagioni si chiudono senza un vero finale – con la fastidiosa e presuntuosa certezza che lo spettatore avrà voglia e pazienza di aspettare per sapere come va a finire – e quando se ne trova una che avrebbe ancora molto da dire, ecco che le confezionano un finale perfetto. Ci riferiamo a La Ricetta della Felicità, che si è conclusa ieri sera su Rai 1 e che, in teoria, potrebbe anche finire qui. Ma ci auguriamo vivamente di no. Il finale della serie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino è stato ineccepibile ed emozionante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Ricetta della Felicità è ancora tutta da scoprire