C’era grande attesa per l’arrivo della ministra Eugenia Roccella, nel pomeriggio di venerdì a Roma alla mega riunione della Fondazione Bellisario. Dopo le polemiche sulle sue contestatissime dichiarazioni in tema di viaggi ad Auschwitz (e non solo) è proprio Roccella la prima protagonista di “Donna Economia & Potere”, due giornate nelle corsie sistine di Santo Spirito. Alla corte di Lella Golfo sono state chiamare la vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna, la ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta, la segretaria Cisl Daniela Fumarola, la presidente Aidaf Cristina Bombassei, la presidente di Poste Italiane Silvia Rovere, la presidente Bnl Bnp Paribas Claudia Cattani, la presidente de Il Sole 24 Ore Maria Carmela Colaiacovo, la direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La riapparizione di Roccella, la strana coppia Schlein-Carfagna e altre pillole