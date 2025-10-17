La reunion dei CSI è alle porte ve lo avevamo detto per primi

Jep Gambardella, che grande peonaggio. Autore di un solo libro, L’apparato umano, e in virtù di questo divenuto critico cinematografico e giornalista, soprattutto esperto navigante nei flutti romani, in quei salotti e terrazzi che sono la perfetta location di La grande bellezza, film di Paolo Sorrentino premio Oscar nel 2013. Un cinico disincantato con la faccia iconica di Toni Servillo, le giacche colorate, le battute fulminanti, lo sguardo di chi in fondo tende a rimanere a galla. In un film così immaginifico, Roma protagonista assoluta, riesce a spiccare per la propria dolenza, tanto quanto per la propria indolenza, come solo i grandi personaggi sanno fare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

