La rassegna Materiali in Scena si apre con il fondo A Cavriglia arriva Don Backy

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 17 ottobre 2025 – La rassegnaMateriali In Scena” taglia il traguardo della decima edizione e si prepara a inaugurare una nuova stagione con un ospite d'eccezione: Don Backy. L'appuntamento è per venerdì 24 ottobre al Teatro Comunale di Cavriglia, in un cartellone promosso dal Comune e da Materiali Sonori, che da sempre si distingue per la qualità delle proposte e per la capacità di coniugare ricerca artistica indipendente e valorizzazione della creatività giovanile. Quello di Don Backy è un nome che potrebbe sorprendere, poiché è inserito in una programmazione tradizionalmente dedicata a lavori teatrali e progetti musicali alternativi, spesso legati all'avanguardia ea linguaggi sperimentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

