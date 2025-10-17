la rassegna materiali in scena si apre con il fondo a cavriglia arriva don backy

Arezzo, 17 ottobre 2025 – La rassegna “Materiali In Scena” taglia il traguardo della decima edizione e si prepara a inaugurare una nuova stagione con un ospite d'eccezione: Don Backy. L'appuntamento è per venerdì 24 ottobre al Teatro Comunale di Cavriglia, in un cartellone promosso dal Comune e da Materiali Sonori, che da sempre si distingue per la qualità delle proposte e per la capacità di coniugare ricerca artistica indipendente e valorizzazione della creatività giovanile. Quello di Don Backy è un nome che potrebbe sorprendere, poiché è inserito in una programmazione tradizionalmente dedicata a lavori teatrali e progetti musicali alternativi, spesso legati all'avanguardia ea linguaggi sperimentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

