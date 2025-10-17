LA RAI TRA I GRANDI PROGETTI PER BARBARA D’URSO E L’IRRITAZIONE DI MEDIASET

La Rai ha accolto a braccia aperte Barbara d’Urso, per decenni tra i volti più identitari delle reti Mediaset e ora rientrata dove iniziò la sua carriera. Il benvenuto ufficiale non poteva che fare rima con Ballando con le Stelle, l’iconico show del sabato sera di Milly Carlucci che fa rinascere carriere, lancia giovani volti e rilancia celebrità dello spettacolo. Barbara d’Urso, crollati salvo sorprese i muri e i veti che per due lunghissimi anni le hanno di fatto bloccato l’arrivo in Rai, eccezion fatta per le ospitate a Domenica In e Ballando, prova a ripartire. I vertici della Tv di Stato hanno per lei molte idee e progetti che riguardano principalmente Rai1, sia in prima serata che in daytime. 🔗 Leggi su Bubinoblog

