La raccolta dei rifiuti ingombrati a Roma sabato 18 e domenica 19 ottobre

Sabato 18 e domenica 19 ottobre a Roma torna l'appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. 🔗 Leggi su Romatoday.it

