La questione del linguaggio politico e il focus sulla narrazione delle donne in politica

La scelta delle parole è importante ed è un tema cruciale. La rappresentazione e la narrazione che si fa delle donne in politica è tema trasversale. La critica mossa penalizza l’ ottimo lavoro di Landini che ha riportato la Sinistra in piazza. Almeno quella emotiva poi va tradotta in voti. E questa è l’ amarezza. . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

la questione del linguaggio politico e il focus sulla narrazione delle donne in politica

