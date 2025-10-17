La questione del linguaggio politico e il focus sulla narrazione delle donne in politica
La scelta delle parole è importante ed è un tema cruciale. La rappresentazione e la narrazione che si fa delle donne in politica è tema trasversale. La critica mossa penalizza l’ ottimo lavoro di Landini che ha riportato la Sinistra in piazza. Almeno quella emotiva poi va tradotta in voti. E questa è l’ amarezza. . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
Altre letture consigliate
Solidarietà a @GiorgiaMeloni per le parole offensive pronunciate da Maurizio Landini. Il linguaggio offensivo e sessista non e' solo una questione di civilta', ma un ostacolo concreto alla piena agibilita' democratica delle donne nella societa' italiana. Oltre gli sc - X Vai su X
Le parole possono chiarire o confondere, costruire realtà condivise o generare illusioni tossiche. Occuparsi del linguaggio e della sua qualità non è dunque un lusso da intellettuali o una questione da accademici. È un dovere cruciale dell’etica pubblica. In qu - facebook.com Vai su Facebook
Il linguaggio della civiltà - E se, alla resa dei conti, la guerra contro il politicamente corretto rivelasse il desiderio non so quanto inconscio di poter chiamare ancora negri i negri e froci i froci? Scrive repubblica.it
Una questione di linguaggio di fiducia - Il bilancio sociale è ritenuto a ragione uno strumento per promuovere la responsabilità sociale delle imprese. Scrive vita.it