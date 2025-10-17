La protesta per salvare la sede Appello di Csv e Terzo Settore | Serve una soluzione condivisa
La voce del volontariato si leva da via Ravenna. Da quella che in molti considerano ‘casa’. Doveva essere una conferenza stampa, in realtà di fronte a Chiara Sapigni (vicepresidente del Csv) e Chiara Bertolasi (portavoce del Forum Terzo Settore), c’è una platea gremita di pubblico. Il nodo da sciogliere è sempre quello: la sede di via Ravenna, 52. La sede del Centro Servizi Volontariato. Da mesi l’interlocuzione tra vertici delle associazioni e amministrazione è serrata. La volontà del Comune è quella di destinare l’immobile ad un’altra realtà e di collocare il Csv in via Bologna, 637 (l’ex sede Coldiretti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
