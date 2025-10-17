La Promessa anticipazioni 18 ottobre | Angela scopre i sentimenti di Curro per Martina

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Angela realizza che Curro non ha dimenticato Martina, mentre convivono tutti sotto lo stesso tetto. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Angela aiuta Catalina durante la difficile gravidanza Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Martina si presenta alla tenuta dei marchesi di Luján insieme a Jacobo, annunciandolo come suo futuro sposo e dichiarando la volontà di trasferirsi nel palazzo insieme a lui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

