La Premier sta tornando ai lanci lunghi ma davvero preferite questo calcio al bistrattato guardiolismo? Athletic

La Premier sta tornando ai lanci lunghi, ma davvero preferite questo calcio a quello di Guardiola? (Athletic) IL modo di giocare in Premier League sta cambiando, meno passaggi, più lanci lunghi. Si sta tornando al passato e Athletic si chiede come sia possibile preferire questo calcio a quello espresso da Guardiola e che ha influenzato gli ultimi anni del campionato inglese. Scrive Athletic: “Xabi Alonso non ha mai dimenticato il suo battesimo nella Premier League. Era una domenica pomeriggio di fine agosto 2004. C’era gelo nell’aria, ma per il centrocampista del Liverpool, appena arrivato dalla Spagna, il vero shock culturale avvenne in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

