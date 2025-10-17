La Polio conoscere per agire | i professionisti dell' Ausl alla serata Rotary
La conoscenza è la chiave per salvare vite umane. Solo diffondendo informazioni e consapevolezza è possibile capire come combattere e vincere le malattie. Con questo spirito il Rotary Club Piacenza Farnese ha organizzato per giovedì 24 ottobre, alle 18.30, nella suggestiva cornice del salone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
