La Pneumologia nord (Massa Carrara – Versilia – Lucca) è stata al centro di due importanti eventi di carattere internazionale dedicati in particolare a questa specialità. Il primo rilevante appuntamento si è svolto ad Amsterdam, in Olanda, nell’ambito dell’ultimo congresso dell’ European Respiratory Society (ERS 2025), un evento che ha richiamato oltre 20.000 partecipanti da tutto il mondo e che si è concluso in questo mese di ottobre. La direttrice della Pneumologia nord Valentina Pinelli, è stata invitata a tenere una lezione come docente al corso di Ecografia toracica, un’opportunità che ha visto docenti selezionati da diverse nazioni europee impegnati in un’intensa giornata di formazione, sia teorica che pratica, per discenti desiderosi di acquisire competenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Pneumologia nord. Protagonista di eventi internazionali di rilievo