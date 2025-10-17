La plenaria del 20-23 ottobre del Parlamento Ue spiegata dagli eurodeputati

Linkiesta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblichiamo il briefing del Parlamento europeo sui temi della sessione plenaria a Strasburgo che si terrà da lunedì 6 a giovedì 9 ottobre L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la plenaria del 20 23 ottobre del parlamento ue spiegata dagli eurodeputati

© Linkiesta.it - La plenaria del 20-23 ottobre del Parlamento Ue, spiegata dagli eurodeputati

Argomenti simili trattati di recente

plenaria 20 23 ottobrePanoramica della sessione plenaria programmata per ottobre - La prossima settimana, il Parlamento si riunirà per una sessione plenaria che si svolgerà dal 20 al 23 ottobre. notizie.it scrive

plenaria 20 23 ottobreDall'accordo di pace a Gaza allo stop all'energia dalla Russia, di cosa si parlerà in Plenaria a Strasburgo - I deputati italiani dei diversi gruppi politici presentano le discussioni che si terranno al Parlamento europeo la prossima settimana ... Scrive europa.today.it

plenaria 20 23 ottobreProssima Sessione Plenaria del Parlamento Europeo: Cosa Aspettarsi e le Novità Attese - Tra le questioni principali figurano la politica economica, la sicurezza e i diritti umani. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Plenaria 20 23 Ottobre