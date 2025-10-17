La plenaria del 20-23 ottobre del Parlamento Ue spiegata dagli eurodeputati
Pubblichiamo il briefing del Parlamento europeo sui temi della sessione plenaria a Strasburgo che si terrà da lunedì 6 a giovedì 9 ottobre L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Briefing pre-plenaria al Parlamento europeo In vista della plenaria del 20-23 ottobre, gli eurodeputati rispondono sulle priorità della sessione domani ore 10.00 ?Con: @PaoloBorchia @ignaziomarino @gaepedulla Più info https://rome.europarl.eu - X Vai su X
In vista della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che oggi, giovedì 16 ottobre, celebra cibo e nutrizione, parte della seconda sessione plenaria del Global Forum è dedicata al tema della refezione scolastica, tra i pilastri del Milano Urban Food ... leggi l' - facebook.com Vai su Facebook
Panoramica della sessione plenaria programmata per ottobre - La prossima settimana, il Parlamento si riunirà per una sessione plenaria che si svolgerà dal 20 al 23 ottobre. notizie.it scrive
Dall'accordo di pace a Gaza allo stop all'energia dalla Russia, di cosa si parlerà in Plenaria a Strasburgo - I deputati italiani dei diversi gruppi politici presentano le discussioni che si terranno al Parlamento europeo la prossima settimana ... Scrive europa.today.it
Prossima Sessione Plenaria del Parlamento Europeo: Cosa Aspettarsi e le Novità Attese - Tra le questioni principali figurano la politica economica, la sicurezza e i diritti umani. Da notizie.it