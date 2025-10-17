La pittura materica di Tiziana Bortolotti in mostra alla Chiesa di San Zenone
Nella chiesa di San Zenone (via Uberti 6) sabato 18 ottobre, alle 16.45, inaugura la mostra della pittrice del colore e degli oggetti trovati. Stiamo parlando di Tiziana Bortolotti, artista modenese di nascita e riminese d’adozione, che con grande abilità combina pigmenti sapientemente stemperati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
