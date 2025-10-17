La piscina riapre otto mesi dopo la tromba d’aria

Buone notizie per i nuotatori di Ozzano e dintorni. Dopo mesi di lavori e incertezze riapre, domani, la piscina di Ozzano. L’impianto comunale, gestito da Sogese, subì gravi danneggiamenti a fine gennaio scorso, quando forti raffiche di vento scoperchiarono la copertura dello stabile. Sabato, dunque, riapre la piscina comunale in via Ettore Nardi, e da lunedì, 20 ottobre, riprendono tutte le attività sportive. "Finalmente siamo in grado di dare una data – spiega il sindaco Luca Lelli –. Dopo tanta attesa gli interventi di ripristino sono terminati, e sabato mattina riapre un impianto di fondamentale importanza per la nostra comunità e per i tanti cittadini dei territori limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

