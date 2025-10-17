la piscina resta chiusa almeno altri 7 giorni

Nella migliore delle ipotesi, la piscina di via Roma dovrebbe tornare a disposizione delle società sportive il 27 ottobre "in configurazione estiva". Ciò vuole dire che i nuotatori, le nuotatrici, i pallanotisti, le pallanotiste e le sincronette potranno tornare ad allenarsi alla Colzi–Martini, ma che la vasca non sarà coperta con il pallone pressostatico. E’ quanto emerso dalla riunione svoltasi ieri in Comune tra i rappresentanti delle associazioni del nuoto, il Coni, il Cgfs, i tecnici comunali e la sub-commissaria Renata Castrucci. Oggetto dell’incontro, il secondo dallo scorso martedì, lo stato dell’impianto natatorio di via Roma ed in particolare della sala macchine, a seguito del distacco di intonaci e parti di cemento armato che avevano decretato la chiusura della piscina per motivi di sicurezza in via precauzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

