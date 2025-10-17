La nuova Piccola apre le porte | fissata l' inaugurazione nell' ex scalo ferroviario
Lecco ritrova un pezzo della sua storia. Giovedì 23 ottobre alle 18 aprirà le porte l'Urban Center La Piccola, il nuovo spazio culturale ricavato dall'ex area della Piccola velocità, in piazzale Riccardo Cassin di fronte al Politecnico di Milano. Un progetto ambizioso che restituisce alla città. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
La nuova "Piccola" apre le porte: fissata l'inaugurazione nell'ex scalo ferroviario - Arriva l'apertura del polo ricavato dai vecchi magazzini della Piccola velocità. Scrive leccotoday.it