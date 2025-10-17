La nuova fase della guerra commerciale tra America e Cina e il rischio di un collasso globale

Con l’amministrazione Trump le polemiche e i litigi diplomatici si ripetono con insospettabile ciclicità. Dopo aver fatto da regista per la pace in Medio Oriente – sulla cui tenuta è bene sospendere il giudizio –, in settimana Donald Trump è tornato a parlare di economia, dazi e guerra commerciale con la Cina. Su Truth Social ha promesso «dazi del cento per cento su ogni prodotto cinese». Potrebbe aver fatto copia e incolla da un post di aprile o di luglio. Una storia che va avanti così da quando è tornato alla Casa Bianca, sempre uguale. O quasi. Perché poche ore dopo Trump ha cambiato registro: «Non bisogna preoccuparsi della Cina, andrà tutto bene! Gli Stati Uniti vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla!!!». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

