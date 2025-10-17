La Npsg non può fare nulla contro la corazzata Admo

Npsg Elettrosistemi Sp 0 Admo Lavagna 3 (16-25 16-25 11-25) NPSG: Adesso, Anghienetti, Barsotti, Cutolo, Fuggetti, Garfagnini, Panada, Santoni, Venturini, liberi Cariulo e Gallo. All. Damiani ADMO: Baratta, Canelli, Donatini, Giglio, Magliacane, Podesta, Rissetto, Salvadori, Munoz, libero Garibaldi. All. Assalino Arbitro: Sabato Rebecca LA SPEZIA – Chiude la sua avventura in Coppa Liguria maschile la Npsg Elettrosistemi dopo la sconfitta nella difficile sfida interna contro la corazzata Admo Lavagna. Nulla da fare per la formazione di coach Damiani che ha dovuto fare i conti con una squadra ben attrezzata, che ha lasciato ben pochi margini di manovra e che in tre set ha fatto suo l’incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

