La notte porta consiglio talvolta anche al…Consiglio dei Ministri
La settimana che sta arrivando al termine è stata densa di contenuti in generale. Senza soffermarsi su quelli accaduti fuori dei confini nazionali e quelli.Tanto andrebbe fatto non solo con il dolore e il rispetto che situazioni del genere meritano, ma anche con sdegno e disappunto per alcune esternazioni vergognose, fuori luogo e grevi. L’ episodio a cui si fa riferimento è l’attentato a una pattuglia dei Carabinieri nella Regione Veneto, costata la vita a tre dei suoi componenti. Quei militari “nei secoli fedeli” sono stati uccisi per mano di tre fratelli aiutati da una loro sorella Costoro hanno fatto esplodere il casolare fatiscente dove erano alloggiati con l’intimazione a liberarli, essendo quel tugurio privo della necessaria documentazione per potervi abitare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
