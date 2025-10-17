Bene la tregua in Medioriente, seppure ancora fragile, ma ci sono anche le "altre" guerre, quelle troppo spesso dimenticate. Alena è ucraina, vive a Rondine insieme ad Anna, russa e insieme hanno già imparato a riconoscersi come persone, non più nemiche. E studiano per diventare operatrici di pace, nel solco del metodo della Cittadella che ha ricevuto il sigillo Onu. Sono tra le voci dei ragazzi della World House che nel piccolo borgo incrociano dolore e speranza. E che in questi giorni si confrontano con i telefonini e i pc "connessi" con le news dal Medioriente. Vivono con trepidazione la fine dei bombardamenti, ma sanno che la tregua è come un filo sottile, la pace va costruita su basi solide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La nostra pace di speranza". Russi e ucraini fianco a fianco. Ecco le storie di Rondine