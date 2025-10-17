La Niaf celebra 50 anni a Washington anteprima mondiale del film Mamma That’s All Right

Domani, sabato 18 ottobre, in occasione del 50º anniversario della Niaf – National Italian American Foundation e dell’ Italian-American Heritage and Culture Month, verrà presentato in anteprima mondiale a Washington “Mamma, That’s All Right” di Valentina Signorelli, con la partecipazione straordinaria di Priscilla Presley. Presentato dal P remio Niaf Aurelio De Laurentiis e prodotto da Valentina Signorelli, Lorenzo Giovenga e Lorenzo Lazzarini per Daitona, “ Mamma, That’s All Right” è un “non-film”, come lo ha definito la stessa autrice, ossia 32 minuti di frammenti di vita reale. Un vero e proprio slice-of-life che racconta la storia di due musicisti italiani in Tennessee: Luca Chiappara, bassista palermitano radicato nella scena americana delle roots music di Nashville, e Mario Monterosso, chitarrista catanese da anni protagonista del panorama rock’n’roll di Memphis, alla ricerca del “sogno americano”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it