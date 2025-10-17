La natura nascosta dell’universo | energie e ritmi invisibili sabato 25 ottobre alle 17,30 a Palomar

Arezzo, 17 ottobre 2025 – L a natura nascosta delluniverso: energie e ritmi invisibili Sabato 25 ottobre alle 17,30 a Palomar si terrà la conferenza del maestro Emiliano Sciarra a cura associazione Archeosofica Valdarno con il patrocinio del comune La musica come linguaggio universale, ponte tra emozione, scienza e spiritualità. È questo il filo conduttore che guiderà il pubblico sabato 25 ottobre alle 17,30 a Palomar, Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno, dove il Maestro Emiliano Sciarra terrà la conferenza “La natura nascosta dell’universo: energie e ritmi invisibili”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Archeosofica Valdarno con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, rappresenta un’occasione unica per esplorare le misteriose connessioni tra suono, emozione e dimensione interiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

