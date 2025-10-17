La morte di Chiara Jaconis genitori ragazzino verso processo
Tempo di lettura: 2 minuti La Procura di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista 30enne morta in ospedale il 17 settembre 2024 a causa delle gravi ferite riportate alla testa dopo essere stata colpita due giorni prima da una pesante statuetta nei Quartieri Spagnoli. Ne scrivono Il Mattino, la Repubblica Napoli e il Gazzettino. A rischiare il processo sono i genitori di un ragazzino di 13 anni, due stimati professionisti, ritenuto colui che avrebbe fatto cadere due statuette, una delle quali ha colpito alla testa la giovane turista padovana. Ad entrambi si contestano i reati di omesso controllo e omicidio colposi in cooperazione, per non avere adeguatamente tenuto sotto controllo il ragazzino, pur sapendo che aveva l’abitudine di lanciare oggetti dalle finestre e dai balconi della loro casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
