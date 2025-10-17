la morte del giovane medico sub indagato uno spezzino

La Spezia, 17 ottobre 2025 – C’è un indagato per la morte di Marco Danti, il medico lericino che ha perso la vita durante un’ immersione nello specchio d’acqua delle Formiche di Grosseto dove il sub era arrivato sabato scorso insieme a un gruppo di appassionati di diving. Ieri il medico legale Mario Gabbrielli ha effettuato l’ autopsia il cui esito sarà fondamentale per capire le cause del decesso. Danti era un sub molto esperto e attento, conoscitore delle procedure di immersione. Potrebbe aver avuto un malore oppure essere stato tradito da un difetto dell’attrezzatura. Intanto il sostituto della Procura di Grosseto Carmine Nuzzo che coordina l’indagine ha aperto un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati uno spezzino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

