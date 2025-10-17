La moglie al marito | Stasera ti ammazzo A casa lo pesta a sangue e prova a strangolarlo | la chiamata disperata ai carabinieri a Catania

Una donna di 53 anni, di origini straniere, è stata arrestata a Catania con l’accusa di aver picchiato a sangue il marito 72enne, dopo aver tentato di strangolarlo. A dare l’allarme ieri sera, attorno alle 19.30, è stato l’uomo stesso che, durante l’aggressione, è riuscito a chiamare i carabinieri e segnalare quanto stava accadendo. Giunti sul posto, i militari dell’arma hanno trovato la donna all’esterno dell’abitazione che tentava di trattenere il marito all’interno. Lei era in evidente stato di agitazione e aveva le mani sporche di sangue. Lui era particolarmente ferito, con diverse contusioni e lacerazioni al volto. 🔗 Leggi su Open.online