la milano jewelry week torna con oltre 50 appuntamenti nel fine settimana

Nasce con l’obiettivo di dare visibilità e riconoscimento a un settore in continua evoluzione, quello dei gioielli. È la Milano Jewelry Week, che fino a lunedì 20 ottobre porterà nel cuore del capoluogo lombardo il meglio della sperimentazione e della maestria orafa. Organizzata da Prodes Italia con il patrocinio del Comune di Milano e di Cna Artistico e Tradizionale, l’evento conta oltre cinquanta eventi diffusi in trenta spazi cittadini per un totale di 350 espositori. “La Milano Jewelry Week è molto più di un evento espositivo: è un viaggio che porta il pubblico a scoprire la bellezza del gioiello in tutte le sue forme”, ha spiegato Enzo Carbone, amministratore delegato di Prodes Italia, “Abbiamo voluto creare un appuntamento che metta in dialogo tradizione e avanguardia, grandi maison e giovani talenti, Milano e il mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

