La Milano Jewelry Week torna con oltre 50 appuntamenti nel fine settimana
Nasce con l’obiettivo di dare visibilità e riconoscimento a un settore in continua evoluzione, quello dei gioielli. È la Milano Jewelry Week, che fino a lunedì 20 ottobre porterà nel cuore del capoluogo lombardo il meglio della sperimentazione e della maestria orafa. Organizzata da Prodes Italia con il patrocinio del Comune di Milano e di Cna Artistico e Tradizionale, l’evento conta oltre cinquanta eventi diffusi in trenta spazi cittadini per un totale di 350 espositori. “La Milano Jewelry Week è molto più di un evento espositivo: è un viaggio che porta il pubblico a scoprire la bellezza del gioiello in tutte le sue forme”, ha spiegato Enzo Carbone, amministratore delegato di Prodes Italia, “Abbiamo voluto creare un appuntamento che metta in dialogo tradizione e avanguardia, grandi maison e giovani talenti, Milano e il mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it
Argomenti simili trattati di recente
Milano Jewelry Week: quando l’arte orafa incontra la visione contemporanea https://lifeandpeople.it/2025/10/15/novita-milano-jewelry-week-2025/… #rassegnastampa - X Vai su X
The MJW 2025 Map Has Arrived! Milan is transforming into the world's most precious stage. The map of all Milano Jewelry Week (October 16th–20th) events is now online! A widespread, rich, and sparkling itinerary that will guide you through over 50 ap - facebook.com Vai su Facebook
La Milano Jewelry Week torna con oltre 50 appuntamenti nel fine settimana - Dall’alta gioiellerie alle avanguardie, l’appuntamento racconta il nuovo mondo dei preziosi con le creazioni di 350 espositori, organizzati in 30 location ... Scrive panorama.it
Da Scavia a Recarlo, torna la Milano jewelry week 2025. Attesi oltre 350 espositori, 30 location e 50 eventi - La manifestazione del gioiello torna dal 16 al 20 ottobre con mostre, talk e progetti esperienziali aperti al pubblico. Secondo msn.com