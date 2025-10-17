La migrazione dei cervelli sanitari | dei Paesi poveri a quelli ricchi la fuga dei medici diventa fattore geopolitico

Quando un medico lascia il proprio Paese per lavorare altrove, non compie soltanto una scelta personale. Quel viaggio, spesso dettato da necessità o speranza, è la manifestazione visibile di un fenomeno che ridisegna gli equilibri della salute globale. La migrazione internazionale di medici e infermieri è oggi un elemento centrale della geopolitica contemporanea: un intreccio di interessi economici, politiche pubbliche e strategie di potere che attraversa continenti e sistemi sanitari. Secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità, in 134 Paesi del mondo i flussi di operatori sanitari si intrecciano e si compensano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

