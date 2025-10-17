La miccia l' appostamento la matrice mafiosa | cosa sappiamo dell' attentato

Le prime analisi effettuate dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, indicano che l’esplosivo utilizzato per l'attentato contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, fosse artigianale, realizzato con più di un chilo di polvere pirica pressata. L’esplosione, che ha distrutto le auto di famiglia e provocato danni ingenti alla facciata dell'appartamento, è avvenuta circa venti minuti dopo il rientro del giornalista, intorno alle 22.20. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto avviando immediatamente le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La miccia, l'appostamento, la matrice mafiosa: cosa sappiamo dell'attentato

