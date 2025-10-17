La mia damigella si è messa a inseguire i ragazzini che si sono imbucati al mio matrimonio | lo sfogo di una sposa su TikTok è virale
Durante un matrimonio celebrato lo scorso 26 settembre in un museo di Atlanta, una damigella ha inseguito un gruppo di adolescenti che si erano introdotti di nascosto al ricevimento. L’episodio è stato raccontato dalla sposa, Alyssa, che ha pubblicato un video su TikTok il 10 ottobre, ricevendo oltre 330 mila visualizzazioni e 32mila like. Nel filmato si vede Raechel, 29 anni, camminare velocemente per raggiungere alcuni ragazzi in T-shirt e pantaloncini. Alle sue spalle anche Ian, marito della sposa, pronto a intervenire. “ Pov: stai guardando la mia damigella inseguire i ragazzini che hanno deciso di imbucarsi al cocktail senza invito “, recita la didascalia del video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
