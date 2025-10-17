La mamma muore dopo una settimana trovano un’auto nel Sile | dentro ci sono i corpi dei due figli

Una storia drammatica sta venendo alla luce in queste ore. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di Treviso hanno recuperato nel fiume un'auto al cui interno c’erano due cadaveri. Il 10 ottobre scorso, sempre nelle acque del Sile, era stato trovato il corpo di una 77enne, la madre dell’uomo e della donna trovati ieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

