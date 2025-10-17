La mamma di Pamela | Era un sole Quel mostro l’ha fatta soffrire tanto deve pagare

Una, madre di Pamela Genini, la 29enne originaria della Valle Imagna uccisa a Milano, rompe il silenzio con parole straziate dal dolore. Pamela "era bella, era un sole, amore puro. Un angelo caduto dal cielo. Una luce che c'era in me". La madre ai microfoni di 'Ore 14? parla anche dell'importanza di "essere uniti, aiutarsi a vicenda tutti, senza mai nascondere le cose". La famiglia ha dichiarato di non sapere nulla delle violenze fisiche e psicologiche che subiva la figlia.

