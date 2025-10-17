La madre di Pamela Genini | Quel mostro deve pagare

"Faccio fatica a parlare, però vi dico che per tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia deve pagare, ma pagare. L'ha fatta soffrire tanto". E' una maschera di dolore il volto della madre di Pamela Genini quando fa rientro nella sua casa di Strozza, un paesino a pochi chilometri da Bergamo. Ha riconosciuto sua figlia all'obitorio di Milano. In questo mulino ristrutturato, nella Valle Imagna, Pamela aveva vissuto fino a una decina di anni fa con la famiglia: la madre, di origine russa, il padre, un muratore invalido dopo un incidente sul lavoro, i due fratelli più grandi lei e il patrigno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La madre di Pamela Genini:""Quel mostro deve pagare"

