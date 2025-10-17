La madre di Pamela Genini | Soncin mi ha ingannato Al telefono sembrava gentile ma era Satana

La signora Una: “Mia figlia sembrava serena. Se avessi saputo prima quello che ho saputo ora, le cose sarebbero andate in un altro modo. Avrei fatto di tutto per riportarla qui con me”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La madre di Pamela Genini: “Soncin mi ha ingannato. Al telefono sembrava gentile, ma era Satana”

Contenuti che potrebbero interessarti

“Questo è un mostro, lo dicevo a Pamela. Lui da tempo - ha continuato l'ex fidanzato della 29enne - premeditava quello che ha fatto, minacciava di ammazzare lei, la madre, la famiglia, la sorella incinta” - facebook.com Vai su Facebook

Gianluca Soncin, chi è l’omicida di Pamela Genini che la minacciava: “Ammazzo tua madre e il cane” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/gianluca_soncin_femminicidio_milano_pamela_genini-424915701/?ref=twhl… - X Vai su X

Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci: «Da Gianluca Soncin schiaffi e pugni sui denti, si scusava e poi alzava il tiro» - Lui da tempo premeditava quello che ha fatto, minacciava di ammazzare lei, la madre, la famiglia, la sorella incinta”, ... Riporta leggo.it

Pamela Genini uccisa a Milano, le minacce di Gianluca Soncin alla 29enne: “Se mi lasci ammazzo te e tua madre” - Gianluca Soncin avrebbe iniziato a minacciare di morte Pamela Genini e la madre di lei quando temeva che la 29enne lo avrebbe lasciato ... Come scrive fanpage.it

Chi era davvero Pamela Genini e le parole del fratello Nicola: "Non mi ha mai parlato di Gianluca Soncin" - Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, parlano il fratello e il compagno della 29enne: "Del suo nuovo compagno non sapevamo nulla" ... virgilio.it scrive